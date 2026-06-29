Reçelden köpük ayırma yöntemi: Tek hamlede bütün köpüğü toplayın

Yaz mevsimiyle birlikte mutfaklarda reçel mesaisi de başladı.

Çilek, kayısı, vişne, şeftali ve diğer mevsim meyveleri şekerle buluşarak mis gibi ev yapımı reçellere dönüşüyor.

Reçel yaparken sadece kıvamı tutturmak yeterli olmuyor. Kaynama sırasında yüzeyde oluşan köpükler de dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılardan biri.

Pek çok kişi bu köpüğü kaşıkla uzun uzun toplamaya çalışırken, aslında çok daha pratik bir yöntemi var.

ÇALKALAYIN

Reçeli ocaktan aldıktan sonra tencereyi hafifçe sağa sola çalkalayın.

Tencereyi kendi ekseni etrafında hafifçe çevirdiğinizde, fizik devreye giriyor ve tüm köpükler kendiliğinden tam ortada toplanıyor.

Ardından temiz bir kâğıt havluyu veya peçeteyi köpüğün üzerine birkaç saniye dokundurmanız yeterli.

Minik bir dokunuşla tek hamlede köpükleri alabilirsiniz.