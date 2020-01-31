Redmi Note 8 Pro'nun DxOMark kamera puanı belli oldu

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, iyi fotoğaf kalitesine sahip akıllı telefon arayan kullanıcıların en çok göz attığı internet sitelerinin başında geliyor.

DxOMark mühendisleri, hem kontrollü laboratuvar ortamlarında hem de doğal ve açık alan sahnelerinde akıllı telefon kameralarının varsayılan ayarlarını kullanarak 1.500'ün üzerinde test görüntüsünü ve 2 saatten fazla videoyu inceleyerek değerlendiriyor.

REDMI NOTE 8 PRO DxOMark PUANI

DxOMark, Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun kamera puanlarını açıkladı. Telefon, genel fotoğraf kalitesinden 87 puan almayı başarırken, video kalitesinden ise 78 puan aldı.

Telefonun kamera puanlarına baktığımızda ne iyi ne de kötü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak telefonda bulunan 64MP'lik ana kameranın daha iyi sonuçlar almasını beklerdik.

Yine de Redmi Note 8 Pro'nun orta segment bir telefon olduğunu ve uygun fiyatla satışa çıktığını düşünürsek, kamera puanlarının çok da düşük olmadığını söyleyebiliriz.

DxOMark'a göre şu anda en iyi kameraya sahip 10 akıllı telefon ise şu şekilde:

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