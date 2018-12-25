Reina saldırganının ev arkadaşından 'esnafım' savunması

Adana’da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı Akmet G. (36), "terör örgütü üyesi olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından dün tutuklandı.

Zanlı Akmet G. adliyeden terör ekipleri tarafından alınarak, Kürkçüler Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

PARMAK İZLERİ BULUNDU

Yapılan parmak izi incelemesinde, 1 Ocak 2017’de İstanbul’da yılbaşı gecesi Reina eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybedip, 79 kişinin de yaralandığı saldırının tutuklanan zanlısı Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov’un, Başakşehir ilçesindeki kaldığı ikamette tespit edilen parmak izlerinden birinin, şüpheli Akmet G.’ye ait olduğu anlaşıldı.

Ancak zanlının; parmak izinin kendisine ait olmadığını, onunla aynı evde kalmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

ESNAF OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

2017’de Mısır’a çıkışı yapılan şüphelinin, sahte pasaportla geçtiğimiz ocak ayında yeniden Türkiye’ye geldiği ve sözde ‘cihat etmek’ amacıyla ’Fetih El Şam Cephesi’ ve ’Heyet Tahrir Şam’ terör örgütleri adına yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendiren zanlının ifadesinde, bu suçlamaları kabul etmeyerek esnaf olduğunu söylediği ve Adana’dan İstanbul’a oradan da Avrupa’ya geçmek istediğini söylediği öğrenildi.

"YILBAŞINDA EYLEM YAPABİLİR"

Ancak savcılık ve polis, şahsın sahte kimlikle olması, Reina saldırganının evinde parmak izi çıkması, 2011’de Çeçenistan’da El Kaide terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2013’te ülkesinde aranmaya başlanmasının ardından Türkiye’ye giriş yaptığı ve bir yıl sonra da yine aynı örgüt adına eylem yapmak amacıyla Suriye’ye kısa bir süre gidip geldiği, Mısır ve Afganistan’a da gittiği tespiti yapıldığından, zanlının Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde ya da İstanbul’da yılbaşı gecesi eylem yapacağı değerlendirildi.

Şahsın telefonu ve flaş belleğinden çıkan fotoğraflardan, keskin nişancı, roket kullanan ve bomba yapımında usta bir terörist olduğu da değerlendirildi. Ayrıca zanlının, Rusya tarafından arandığı da öğrenildi.