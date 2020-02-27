Rejimin İdlib'e saldırılarında 3'ü çocuk, 4 sivil öldü

Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, gece geç saatlerde ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki İdlib kent merkezi ve çevresindeki yerleşimlere yoğun topçu saldırıları düzenledi.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanda 3'ü çocuk, 4 sivil hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal eden ekipler, enkaz altından çıkardıkları yaralıları sağlık merkezlerine taşıdı.

ASTANA VE SOÇİ'YE UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında; İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

1 MİLYON 942 BİN SURİYELİ GÖÇ ETTİ

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında, 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.