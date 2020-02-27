taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1592
Euro
6.7364
Altın
1648.59
Borsa
114316.34
Gram Altın
326.557
Bitcoin
54725.38

Rejimin İdlib'e saldırılarında 3'ü çocuk, 4 sivil öldü

Astana anlaşmalarını ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Rusya destekli Beşar Esad rejimi güçlerinin İdlib kent merkezine topçu saldırılarında 3'ü çocuk, toplam 4 sivil yaşamını yitirdi.

AA | 27.02.2020 - 11:12..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, gece geç saatlerde ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki İdlib kent merkezi ve çevresindeki yerleşimlere yoğun topçu saldırıları düzenledi.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanda 3'ü çocuk, 4 sivil hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal eden ekipler, enkaz altından çıkardıkları yaralıları sağlık merkezlerine taşıdı.

Rejimin İdlib'e saldırılarında 3'ü çocuk, 4 sivil öldü

ASTANA VE SOÇİ'YE UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Rejimin İdlib'e saldırılarında 3'ü çocuk, 4 sivil öldü

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında; İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejimin İdlib'e saldırılarında 3'ü çocuk, 4 sivil öldü

1 MİLYON 942 BİN SURİYELİ GÖÇ ETTİ

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında, 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.

Rejimin İdlib'e saldırılarında 3'ü çocuk, 4 sivil öldü

İlginizi Çekebilir
İmralı yangını Süleyman Soylu'ya soruldu
İçişleri Bakanı Soylu, İmralı'da çıkan yangının cezaevine uzak olduğunu ve müdahalenin başladığını söyledi.
Şehit eşinden yürek burkan paylaşım
İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşen Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un hamile olan eşinin paylaşımı, okuyanları duygulandırdı.
ABD gazetesi Suriye konusunda Türkiye'yi övdü
Washington Post gazetesi, Batılı hükümetlerin Suriye’deki iç savaş konusunda bir şey yapmadığını belirterek, Suriyeli çaresiz insanların tek savunucusunun Türkiye olduğunu yazdı.
SMO, Serakib'i ele geçirdi
Suriye Milli Ordusu'nun, rejimin elindeki Serakib şehrini ele geçirdiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
741
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
102
Trump, koronavirüse karşı 2,5 milyar dolar istedi
Trump, koronavirüse karşı 2,5 milyar dolar istedi
71
SMO, Serakib'i ele geçirdi
SMO, Serakib'i ele geçirdi
68
Hindistan'da Müslümanlara eziyet sürüyor
Hindistan'da Müslümanlara eziyet sürüyor
353
ABD gazetesi Suriye konusunda Türkiye'yi övdü
ABD gazetesi Suriye konusunda Türkiye'yi övdü
91
İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları
İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları
34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir