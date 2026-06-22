Ressam Hamza Saykan, CHP'ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı

CHP'de iç kriz...

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki üstüne tepki gelmeye devam ediyor.

TABLOLARINI GERİ ALDI

Ressam Hamza Saykan, 2021 yılında CHP Genel Merkezi’ndeki basın ve kabul salonlarında sergilenmek üzere partiye teslim ettiği sanatsal çalışmalarını geri çektiğini duyurdu.

Saykan, sanatçıların eserleri üzerindeki tasarruf haklarına atıfta bulunarak siyasi gelişmelere tepki amacıyla bu kararı aldığını ifade etti.

"ESERLERİMİN GÖRSELLERDE YER ALMASINA GÖNLÜM RAZI OLMADI"

Sosyal medya platformlarında yaptığı resmi açıklamada Saykan, söz konusu yağlı boya Atatürk tablolarının geçmiş dönemde parti genel merkezindeki basın toplantılarında ve televizyon yayınlarında defalarca arka plan görseli olarak kullanıldığını hatırlattı.

Gelinen siyasi aşamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararlarını ve yönetim yaklaşımını onaylamadığını belirten Saykan, şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğimiz noktada bu resmimin ekranda Kılıçdaroğlu'nun yanı başında görülmesine gönlüm razı olmadı. O nedenle bu resmi geri aldım. Müzisyenlerin eserlerini mevcut yönetimin kullanmasını yasaklamasını yürekten destekleyerek ben de tarihin doğru tarafında yer almak istedim. Kemal Bey için çok çalıştık onca yanlışına karşın. Geldiğimiz noktada artık sessiz kalmanın zamanı değil."

"HAKARET EDİLMESİNİ ONAYLAMIYORUM"

Açıklamasında eleştirel duruşuna rağmen üslup sınırlarına dikkat çeken Hamza Saykan, siyasi muhataplarına yönelik nezaket dışı ifadeleri tasvip etmediğini vurguladı.

Saykan, "Kemal Bey'in yanlışı ne kadar büyük olursa olsun hakaret edilmesini asla onaylamıyorum. Yakın zamanda yanlışının farkına varacak ya da halk yanlışını yüzüne vuracak." değerlendirmesinde bulundu.

Ressam Saykan, partideki mevcut yönetim anlayışının veya siyasi gidişatın değişmesi, hatadan dönülmesi durumunda söz konusu Atatürk tablolarını yeniden CHP Genel Merkezi’ne teslim edebileceğini belirterek açıklamasını sonlandırdı.