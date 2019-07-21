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Restoranının yanışını gözyaşlarıyla izledi

Ankara'da 4 katlı bir apartmanın girişindeki restoran, mutfak kısmında çıkan yangında hasar görürken, dükkan sahibi çaresizce yangını izledi.

DHA | 21.07.2019 - 07:46..
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Kavaklıdere Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın girişindeki Öznur Özkartal'a ait restoranda sabah saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfakta çıkan yangın, dakikalar içinde büyüyerek, restoranı sardı.

Restoranının yanışını gözyaşlarıyla izledi

DÜKKAN SAHİBİ ÇARESİZCE YANGINI İZLEDİ

Apartman sakinleri, binaya sızan dumanı fark ederek, panikle binayı boşalttı. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İşletme sahibi Özkartal da komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine geldi. Özkartal, ekiplerin yangına müdahalesini gözyaşları içinde izledi.

Restoranının yanışını gözyaşlarıyla izledi

Yangın yaklaşık bir saatlik müdahaleyle kontrol altına alınırken, bir süre soğutma çalışması yapıldı. İş yerinde  zarara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Restoranının yanışını gözyaşlarıyla izledi

Restoranının yanışını gözyaşlarıyla izledi

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