Resulayn'da bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Resulayn ilçe merkezinde bir saldırı düzenlendi.

PKK'NIN SALDIRI DÜZENLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil öldü, bir sivil yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen Tel Abyad ve Resulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Resulayn ilçe merkezinde dün düzenlenen bombalı terör saldırısında da bir sivil hayatını kaybetmiş, iki sivil yaralanmıştı.