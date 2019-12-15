taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8128
Euro
6.4637
Altın
1476.56
Borsa
110476.59
Gram Altın
275.979
Bitcoin
42373.38

Resulayn'ın su ve elektrik ihtiyacı karşılandı

Milli Savunma Bakanlığı'nca Resulayn'da 10 su kuyusunun açılarak, kent sakinlerinin büyük bölümünün su ihtiyacının karşılanmaya başlandığı açıklandı.

DHA | 15.12.2019 - 11:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan Suriyelilerin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tel Abyad'ın yüzde 51'lik bölümüne elektrik verilmeye başlandığı, Resulayn kırsalının yanı sıra şehir merkezine de elektrik verilmesi için çalışmalara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Resulayn’da bulunan elektrik trafoları, direkler ve hatların bakım ve onarımı aralıksız devam ediyor. Bölgede çalışmayan jeneratörler de onarılarak çalışır hale getiriliyor. Bölgeye elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışmasıyla kuyulardan su çekilmeye başlandı. Allouk Su Tesisi'nin aktif hale getirilmesiyle bölgedeki 26 kuyudan su sağlanmaya başlandı. Özellikle Resulayn’da 15 adet su kuyusundan 10'u elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışır hale gelmesiyle hizmete açıldı. 10 adet kuyu, Resulayn'ın büyük bölümünün su ihtiyacını karşılamaya başladı."

Resulayn'ın su ve elektrik ihtiyacı karşılandı

Resulayn'ın su ve elektrik ihtiyacı karşılandı

Resulayn'ın su ve elektrik ihtiyacı karşılandı


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metroda çarşaflı kadına saldırı

Metroda çarşaflı kadına saldırı

870
CHP'li ve HDP'li kadın vekillerden Las Tesis eylemi

CHP'li ve HDP'li kadın vekillerden Las Tesis eylemi

221
Erol Evgin, 50. sanat yılını kutladı

Erol Evgin, 50. sanat yılını kutladı

229
İstanbul'da bir metro hattı için daha kredi bulundu

İstanbul'da bir metro hattı için daha kredi bulundu

163
Erol Evgin ve Sıla'dan 'Ateşle oynama' düeti

Erol Evgin ve Sıla'dan 'Ateşle oynama' düeti

22
HDP'den Kanal İstanbul için referandum çağrısı

HDP'den Kanal İstanbul için referandum çağrısı

201
Selçuk İnan: Sorumluluğu üstümüze alıyoruz

Selçuk İnan: Sorumluluğu üstümüze alıyoruz

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir