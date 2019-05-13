Riva, Galatasaray'a kazandırıyor

Galatasaray Kulübü'nün Riva arazisindeki projesinin kazananı; Emlak Konut GYO'nun düzenlediği ihale ile belli olmuş ve inşaat süreci eylül ayında start almıştı.

GALATASARAY'IN KASASI DOLDU

Düşler Vadisi olarak adlandırılan projenin ilk etabının satış rakamları da açıklandı. Bu rakamlara göre ilk etapta yüzde 30'luk bir satış gerçekleşti ve Galatasaray kulübünün kasası henüz ilk etaptan dolmaya başladı.

İLK ETAPTAN 72 MİLYON LİRALIK KAZANÇ

509 villanın yüzde 30'unun satışından Galatasaray'ın kasasına 72 milyon lira girerken, yıl sonuna kadar bu rakamın 1,2 milyar liraya ulaşması bekleniyor.