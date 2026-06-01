River Plate, Mauro Icardi'nin kızlarının tesislere girişini yasakladı

Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate, Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın kızlarının tesislere girişini, biriken borçlar gerekçesiyle yasakladı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, olayı kamuoyuna duyuran isim, Wanda Nara'nın eski kişisel asistanı Lucia "Luli" Oliver oldu.

ÖDENMEYEN BORÇLAR KRİZ ÇIKARTTI

Oliver'ın anlattığına göre kulüp kendisine ulaştı ve çocukların üyelik aidatlarıyla son yıllarda devam ettikleri artistik patinaj kursundan kalan ödemelerin tamamlanmasını istedi.

Eski asistanın iddiasına göre birikmiş borç, 1 milyon Arjantin pesosunu (yaklaşık 600 euro) geçti.

KULÜP GİRİŞLERİ YASAKLADI

Ödemelerin yapılmaması üzerine River Plate yönetimi çiftin kızlarının kulübe girişini durdurdu.

Suçlamaları reddeden Wanda Nara ise, sorumluluğu doğrudan eski eşine yükledi.

WANDA NARA: BORÇ MAURO'NUN...

Ödemelerle ilgilenenin futbolcu olduğunu savunan Wanda, "Borç Mauro'ya ait. Bu masraflarla o ilgileniyordu." dedi ve çocukların okul dışı tüm faaliyetlerinin yönetiminin Icardi'de bulunduğunu vurguladı.