1 Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden hain kamerada Rize Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan görüntülerde hain polisin nasıl yakalandığı açıkça görülüyor.

2 Trump'ın tehditleri devam ediyor ABD Başkanı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı operasyon için, "Değerlendirdiklerimizin dışına çıkarlarsa aşırı zarar görmüş bir ekonominin gazabına uğrarlar" dedi.

3 Fenerbahçe'de Mesut Özil harekatı Yıllardır Mesut Özil'i Türkiye'ye getirmek isteyen F.Bahçe ilk kez somut bir adım atıyor. Comolli, bu sezon sadece 1 maçta oynatılan ve 2 haftadır kadroya alınmaya yıldız futbolcuyla görüşmeye gitti.

4 İngiliz özel kuvvetleri Suriye’yi terk ediyor YPG üslerini boşaltan ABD kuvvetlerinin ardından, Batı’dan medet uman teröristlere bir darbe de İngiltere’den geldi. İngiliz basını, ülkenin özel kuvvetlerinin de Suriye’den çıkacağını açıkladı.

5 Kıraç'tan yeni açıklama Yaptığı açıklamalar yüzünden tepki gören Kıraç, bir açıklama daha yaptı.

6 Ümraniye'deki market soyguncuları yakalandı Market çalışanın kafasına silah dayayarak bir miktar para gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.