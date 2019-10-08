Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018 tarihinde makamında polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından şehit edildi.
Hain polis, olayın hemen ardından binadaki diğer polisler tarafından yakalanırken, o kahreden güne ait görüntüler ortaya çıktı.
GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE ÇEKTİ
Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Eylül 2019 tarihinde yargılanmasına başlanan sanık polis memuru Sarıcaoğlu’nun, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında şehit etmesinin ardından koridorda görevli polisler tarafından etkisiz hale getirilmesi ve yakalanması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden hain kamerada İZLE
CANLI YAYINLAMIŞTI
Görüntülerde Sarıcaoğlu’nun elindeki cep telefonu dikkat çekerken, o anlarda canlı yayın yaptığı belirlenmişti.
Güvenlik kameralarının yanı sıra Emniyet Foto Film Şubesi polisleri tarafından çekilen görüntüler de duruşma dosyasına girdi.