Rize'de bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi
Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda yiyecek arayan ayı 20 eve girdi. Yayla sakinleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda yiyecek arayan ayı, yaklaşık 20 eve girerek büyük zarara neden oldu.
Ayı, bazı evlerin kapı ve pencerelerini zorlayarak içeri girdi.
EŞYALARA ZARAR VERDİ
Evlerde bulunan gıda malzemelerini dağıtan ayı, eşyalara da zarar verdi.
Yayla sakinleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
KAMERAYA YANSIDI
O anlar, yaylaya çıkan Yusuf Kus tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yetkililer ise vatandaşları yiyecek ve atıkları açıkta bırakmamaları konusunda uyarırken, yabani hayvanlarla karşılaşılması halinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.
TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU
Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda yaşanan olay, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)