Rize'de feci kazada 3 kişi öldü

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy köyünde saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Rize’den Çayeli istikametine giden yolda 08 ACA 759, 53 EL 007 ve plakası henüz belirlenemeyen 1 araç olmak üzere 3 araç sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı.

KAZA SONRASI ARAÇ ALEV ALDI

Kaza sonrası araçlardan biri alev topuna dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral olay yerinde hayatını kaybetti.

4 KİŞİ YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Ö.(65), İshak B.(67), Ahsen K.(21) ve Sadık N.(50) ise olay yerine gelen ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.