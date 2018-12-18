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Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti: Anne ve kızı öldü

Rize'de hafriyat kamyonu trafiğe kapalı yola girerek, 37 yaşındaki Sabriye Öksüz ve 10 yaşındaki kızı Melisa Öksüz'ü ezerek, ölümlerine sebep oldu.

DHA | 18.12.2018 - 10:36..
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Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti: Anne ve kızı öldü

Saat 08.20'de, Müftü Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda, Sabriye Öksüz ile okula götürdüğü ilkokul öğrencisi kızı Melisa Öksüz'e, inşaat çalışması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı yola giren, Mustafa Balcı (48) yönetimindeki 53 K 6167 plakalı harfiyat kamyonu çarptı.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle Melisa yola savrulurken, annesi Sabriye Öksüz bir süre kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında sıkıştığı yerden çıkarılan Sabriye Öksüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Melisa Öksüz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Melisa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Balcı ise polis ekiplerince gözaltına alınıdı.

Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti: Anne ve kızı öldü

Okul yolunda trafik kazasına kurban giden Melisa Öksüz'ün, kırılan su matarasının çevreye saçılan parçaları, görenlerin yüreğini dağladı.

Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti: Anne ve kızı öldü

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Görgü tanığı Sevgi Keleş, "Kamyonun birilerine vurduğunu gördüm. Olay yerine koştum. Sonra insanlar toplandı, polisi ve ambulansı aradılar. Bir çocuk ve bir kadın vardı. Çocuğun üstünde hırkası, kadının üstünde şalı vardı. Gerçekten çok üzücü bir olay" dedi.

Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti: Anne ve kızı öldü

Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti: Anne ve kızı öldü



Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti: Anne ve kızı öldü

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