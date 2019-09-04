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Rize'de heyelan altında kalan otomobil

Tonlarca ağırlıktaki toprak kütlesi altında ezilen araçların hurdaya döndüğü görüldü.

DHA | 04.09.2019 - 15:21..
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Rize'deki Boğaz Mahallesi'nde önceki gün sağanak sırasında meydana gelen heyelanda Yamaç Evler Sitesi'nin istinat duvarı çöktü, park halindeki 3 otomobil toprak altında kaldı.

12 katlı, 48 daireli sitenin tedbir amacıyla tahliye edildiği alanda toprak altında kalan otomobillerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

2 ARACA ULAŞILDI

Şu ana kadar alandan yaklaşık 500 kamyon toprak çıkarılan siteden, toprak altında kalan 4 araçtan 2'sine ulaşıldı. Tonlarca ağırlıktaki toprak kütlesi altında ezilen araçların hurdaya döndüğü dikkat çekti.

Rize'de heyelan altında kalan otomobil

"BİNANIN TEMELİNDE SIKINTI YOK"

Bina sakinlerinden Ali Kuleli, ekiplerce yürütülen incelemelerde binanın temelinde bir sorun olmadığını söyledi. Kuleli, "Binanın gözle görülen taşıyıcı sisteminde en ufak sıkıntı görmüyor. Arkadaşlarla beraber muayene için içeriye girdik. Taşıyıcı kolonlarda hiçbir sıkıntı yoktur. Binanın sol tarafında bulunan yönetici ofisinin tuğla kısmı zarar görmüştür." dedi.

Rize'de heyelan altında kalan otomobil

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan site önünde biriken toprak yığının kaldırılması için belediye ekiplerinin 3 iş makinesi ve 9 kamyon ile başlattığı çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Yaklaşık 25 bin ton toprak çıkarılan alanda, çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Bu arada Rize Valisi Kemal Çeber de geldiği bölgede çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı, site sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Rize'de heyelan altında kalan otomobil

Rize'de heyelan altında kalan otomobil

Rize'de heyelan altında kalan otomobil

Rize'de heyelan altında kalan otomobil


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