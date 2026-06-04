Rize'de ters yön kazası: 2 ölü, 3 yaralı

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Rize'de feci kaza...

Karadeniz Sahil Yolu'nda saat 12.30 sıralarında, Rize'den Artvin yönüne seyreden Murat Uygun yönetimindeki ticari araç, karşı şeritten gelerek kendi şeridine giren ve Mevlüt Hatinoğlu'nun kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇLAR KAMYONETE ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, daha sonra Osman S. yönetimindeki kamyonete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, karşı şeride geçtiği belirtilen otomobilin sürücüsü Mevlüt Hatinoğlu ile eşi Makbule Hatinoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Aynı araçta bulunan Havva Hatinoğlu ağır yaralanırken, diğer araçlarda bulunan Mehmet Uygun ile Ayşen Uygun yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.