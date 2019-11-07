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Rize'de yer altından çıkan gaz incelemeye alındı

Ekipler, kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ölçümü yapılan alanda tehlike sınırı altında amonyak tespit etti.

AA | 07.11.2019 - 11:37..
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Rize merkeze bağlı Bozkale köyünde, yer altından çıkan gaz nedeniyle yetkililer çalışma başlattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, köydeki kanalizasyon şebekesinden buhar çıktığını görenler durumu AFAD yetkililerine bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Rize'de yer altından çıkan gaz incelemeye alındı

NUMUNELER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Buharın çıktığı alanda AFAD'a bağlı KBRN ekibi tarafından kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ölçümü yapıldı. Ekip ilk incelemesinde, tehlike sınırı altında amonyak tespit etti. Uzmanlar tarafından alınan numuneler ise incelemek üzere Ankara'ya gönderildi.

Rize'de yer altından çıkan gaz incelemeye alındı

Öte yandan, gazın bulunduğu alan güvenlik çemberine alındı.

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