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Rizeli muhtarlar mahalle girişine kapı koydu

Çamlıhemşin ilçesinde iki muhtar, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalleye gelenleri kontrol etmek amacıyla girişlere kapı yerleştirdi.

AA |
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Rizeli muhtarlar mahalle girişine kapı koydu

Koronavirüse karşı resmi makamların yanında, vatandaşlar da tedbirler almaya devam ediyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Sirt Mahallesi Muhtarı Yalçın Şahin ve Mikron Kavak Mahallesi Muhtarı Tayfun Bekar, giriş çıkışlarda koronavirüs için önlem almak amacıyla çalışma başlattı.

Rize'de muhtarlar mahalle girişine kapı yerleştirdi VİDEO

KAPI YERLEŞTİRİP NUMARA BIRAKTILAR

Mahallelerinin giriş yollarına kapı yerleştiren iki muhtar, buraya telefon numarası yazılı tabelalar da koydu.

Muhtarlar, gelenlerin kendilerini telefonla aramasıyla mahallede ikamet edenlere kapıları açıyor.

Mahalle girişlerine "Mahallemize, mahalle sakinleri ve devlet görevlileri harici giriş yasaktır." yazısı da asıldı.

Rizeli muhtarlar mahalle girişine kapı koydu

"GELENLER BİZİ, BİZ SAĞLIK EKİPLERİNİ ARIYORUZ"

Mikron Kavak Mahallesi Muhtarı Tayfun Bekar, gazetecilere yaptığı açıklamada, il dışından gelenlerin kontrolleri altında olması amacıyla kapıyı yaptıklarını belirterek, "Kapının girişindeki tabelaya da numaramızı yazdık. Bizi arıyorlar. İl dışından gelenler bize bu numaradan haber veriyorlar ve biz de sağlık ekiplerini arıyoruz." diye konuştu.

Rizeli muhtarlar mahalle girişine kapı koydu

Rizeli muhtarlar mahalle girişine kapı koydu

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