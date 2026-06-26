Rizespor, Samet Akaydin ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, milli futbolcu Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Samet Akaydin'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu olarak verdiğin mücadele, ortaya koyduğun emek ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler." denildi.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Rizespor formasıyla 30 maça çıkan Samet Akaydin, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.