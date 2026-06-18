Roblox'un erişim engeli kaldırıldı: Yaş kısıtlama ve ebeveyn denetimi tedbirleri genişletildi

Küresel oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024'te Türkiye'den erişime engellendi

Çocuk güvenliği konusunda kaygılar nedeniyle 680 gündür Türkiye'de erişime engel bulunan platform yeniden erişime açıldı.

TEDBİRLERİ GENİŞLETTİ

Erişim engelinin kaldırılmasında, Roblox platformunun kendisinin aldığı yeni güvenlik tedbirlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

Roblox'un, bazı yaş kısıtlama önlemleri aldığı ve ebeveyn denetim panellerini güçlendirdirdiği belirtiliyor.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ KAYGILAR NEDENİYLE ENGELLENMİŞTİ

Roblox'a erişim engeli getirilmesinde çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklerin kaldırılmaması gerekçeler arasında sayılmıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Roblox'a erişim engeli kararının Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce verildiğini açıklamıştı.

2024'te karar alındığı zaman, dönemin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından paylaştığı mesajda, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.