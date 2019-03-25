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Romanya İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

Romanya, İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıkladı. Romanya, Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyan ilk Avrupa ülkesi olacak.

AA | 25.03.2019 - 06:46..
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ABD'de gerçekleştirilen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) yıllık konferansında konuşma yapan Romanya Başbakanı Viorica Dancila, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını söyledi.

İLK AVRUPA ÜLKESİ OLACAK

Dancila, ABD'de resmi ziyarette bulunan ve AIPAC konferansına katılan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Bu kararla birlikte Romanya, Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyan ilk Avrupa ülkesi olacak.
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Bütün tepkilere rağmen ABD, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini, Kudüs'e taşımıştı.

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