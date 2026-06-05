Romanya'nın Karadeniz'deki Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracında patlama meydana geldi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 4 yıldır gerilimin içinde bulunan Karadeniz'de, patlama sesleri yükseldi.

Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracında (İDA) patlama yaşandı.

"ROMANYA ORDUSUNA AİT DEĞİL"

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadığı ve söz konusu İDA'nın Romanya Silahlı Kuvvetleri'ne ait olmadığı belirtildi.

Açıklamada, İDA'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği belirtildi.

"ROMANYA GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAK"

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadağ'daki Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesine katılmak üzere yolda yaşananlara ilişkin bilgilendirildiğini belirterek, bölgenin tahliye edildiğini ve insan hayatının öncelik olduğunu kaydetti.

İDA'nın limana nasıl geldiği ve olası ek risklerin analiz edildiğini aktaran Dan, "Bu, Romanya kıyılarında bu hafta yaşanan ikinci önemli güvenlik olayı. Daha önce Vama Veche ve 2 Mai arasında bir deniz mayını bulunmuştu." sözlerini kullandı.

Dan, güvenlik ortamının hassas olması nedeniyle yüksek düzeyde teyakkuz halinde olacaklarına işaret ederek şunları söyledi:

"Bu tür ciddi durumlar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın doğrudan sonuçlarıdır. Karadeniz'e kıyısı olan bir NATO üyesi olarak Romanya, vatandaşlarını, kritik altyapısını ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır."