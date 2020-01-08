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Ruhani'den füzeli saldırılara ilişkin açıklama geldi

İran Cumhurbaşkanı, Süleymani'nin intikamı olarak Amerika'nın bölgedeki ayaklarını tamamen keseceklerini söyledi.

AA | 08.01.2020 - 13:23..
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Ruhani'den füzeli saldırılara ilişkin açıklama geldi

İran'ın başkenti Tahran'daki kabine toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ayn el-Esad'daki ABD üslerine yönelik füze saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ONLAR SÜLEYMANİ'NİN ELİNİ KESTİLER

İran devlet televizyonuna göre, Ruhani, "Karadan karaya onlarca füzeyle terörist ABD ordusuna ait Ayn el-Esad üssü vuruldu. Onlar, Süleymani'nin elini kestiler. Bunun intikamı, onların ayaklarını bölgeden kesmemiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Süleymani'ye yönelik saldırısının ardında birtakım hedeflerin olduğunu savunan Ruhani bunları, "İran içerisinde tefrika ve ayrılık çıkarma, bölgeye korku yayma, İran ve Irak'ın arasını açma" şeklinde sıraladı.

Ruhani ayrıca, ABD içindeki çekişmelerin de Süleymani'nin öldürülmesinin nedenlerinden biri olduğunu öne sürdü.

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