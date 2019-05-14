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Rum asıllı adam evinde ölü bulundu

Elleri ve ayakları bağlanmış şekilde bulunan 86 yaşındaki Rum asıllı şahsın ölümü ile ilgili bir kişi gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor.

DHA | 14.05.2019 - 13:05..
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Zarife Tepesi mevkisindeki evinde tek başına yaşayan 86 yaşındaki Rum asıllı Zafir Pinari'ye yemek götüren komşusu, kapı açılmayınca jandarmaya haber verdi.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Eve gelen jandarma ekipleri, Zafir Pinari'yi ölü buldu. Elleri ve ayakları bağlı olarak yatakta bulunan Pinari'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma, bir şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgisi olduğu düşünülen 3 kişinin de arandığı öğrenildi.

Zafir Pinari'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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