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Rum medyasından ortak manşet: Ok yaydan çıktı

Türkiye ile Libya mutabakat muhtırası sonrası Rum medyası "Ok yaydan çıktı Türkiye geliyor" manşetini attı.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 19:02..
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Türkiye ile Libya arasında Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın imzalanması Rum medyasında geniş yankı buldu.

"OK YAYDAN ÇIKTI TÜRKİYE GELİYOR"

Rum medyası, imzalanan mutabakat muhtırası ile Türkiye'nin bölgedeki gücünün giderek arttığına işaret ederek, “Ok yaydan çıktı. Türkiye ilerliyor. Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesini yiyorlar" başlığını attı.

Rumların en büyük gazetesi Fileleftheros, geniş şekilde verdiği haberinde, “Ok yaydan çıktı. Türkiye, Libya ile Girit’den Kıbrıs’ın etrafına kadar Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzaladı” başlığını attı.

DENİZ GRİLEŞİYOR

Gazete, Türkiye’nin bu anlaşmayı imzalayarak Doğu Akdeniz’de enerji konularında yeni anlaşmazlıklara ve gerginliklere yol açacak bir adım attığını öne sürdü.

Haberde Yunanistan'dan gelen tepkilere ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.
Haravgi gazetesi ise, “Deniz sınırlarının belirlenmesi lonusunda Türkiye-Libya anlayışı. İlgili anlaşmayı imzaladılar ve Girit’den bir bölgeyi de içeriyor” başlığını atarken, Politis, “Türkiye ve Libya Yunan MEB’ini yiyorlar. Denizi grileştiriyorlar” başlığını attı.

Alithia ise, haberi “Libya ile deniz sınırı anlaşması” diye verdi.

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