Rus vatandaşı A.F. ve 2 arkadaşı yüksek binaların çatılarından atlayarak video çekmek için Çınarkent Sitesi'ne geldi. Yangın merdivenlerini kullanarak çatıya çıkan A.F. ve arkadaşları B Blok çatısından diğer çatıya atlamaya karar verdi.

AYAĞI TAKILDI

Önce A.F.'nin arkadaşlarından birisi çatıdan çatıya atladı, arkadaşları da bu sırada videosunu çekti. Daha sonra karşı çatıya geçen arkadaşı kayıt tuşuna basıp A.F.'nin atlamasını bekledi.

Bu sırada koşarak çatının önüne gelen A.F. ayağının takılması sonucu aşağı düştü. Başını 3'üncü kat penceresine çarptıktan sonra yere çakılan A.F. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Rus genç damdan dama atlarken yere çakıldı VİDEO

ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Apartman sakinlerini ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin A.F.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. A.F.'nin 2 arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.