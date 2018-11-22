taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2853
Euro
6.04
Altın
1227.46
Borsa
92577.85
Gram Altın
208.708

Rus genç damdan dama atlarken yere çakıldı

Ankara'da damdan dama atlayarak video çeken 17 yaşındaki A.F., 7 katlı binanın çatısından diğer çatıya atlarken aşağı düşerek yaşamını yitirdi.

DHA | 22.11.2018 - 17:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Rus vatandaşı A.F. ve 2 arkadaşı yüksek binaların çatılarından atlayarak video çekmek için Çınarkent Sitesi'ne geldi. Yangın merdivenlerini kullanarak çatıya çıkan A.F. ve arkadaşları B Blok çatısından diğer çatıya atlamaya karar verdi.

AYAĞI TAKILDI

Önce A.F.'nin arkadaşlarından birisi çatıdan çatıya atladı, arkadaşları da bu sırada videosunu çekti. Daha sonra karşı çatıya geçen arkadaşı kayıt tuşuna basıp A.F.'nin atlamasını bekledi.

Bu sırada koşarak çatının önüne gelen A.F. ayağının takılması sonucu aşağı düştü. Başını 3'üncü kat penceresine çarptıktan sonra yere çakılan A.F. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Rus genç damdan dama atlarken yere çakıldı VİDEO

ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Apartman sakinlerini ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin A.F.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. A.F.'nin 2 arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

232
Osmaniye'de iş güvenliği

Osmaniye'de iş güvenliği

156
Muharrem İnce'nin adaylık şartı

Muharrem İnce'nin adaylık şartı

139
Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

899
Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

66
İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

122
Abdullah Ayaz Suriyelilerle ilgili güvence verdi

Abdullah Ayaz Suriyelilerle ilgili güvence verdi

460
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir