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Rusya, çilek ve domatesten sonra kayısıyı da istemedi

Zararlı böcek türü taşıyor gerekçesiyle Rusya, Türkiye'den gönderilen kayısı ve çilekleri geri yolladı.

AA | 24.05.2019 - 21:36..
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Rusya, çilek ve domatesten sonra kayısıyı da istemedi

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye’den gelen çilek ve kayısıyı, içinde Kaliforniya çiçek tripsi (frankliniella occidentalis) adlı zararlı böcek türünün bulunması sebebiyle geri gönderdi.

Rusya, çilek ve domatesten sonra kayısıyı da istemedi

Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, Türkiye’den Moskova’ya giden 12.3 ton yaş çilek ve 7.5 ton kayısıda zararlı böceğin tespit edildiği bildirildi.

Rusya, çilek ve domatesten sonra kayısıyı da istemedi

İncelemenin ardından, zararlı böceğin Rusya topraklarına yayılmasını önleme amacıyla meyvelerin Türkiye’ye geri gönderilmesi kararı alındı.

DÜNYANIN EN ZARARLI BÖCEK TÜRÜNDEN

Dünyanın en tehlikeli zararlı böceklerden biri olan frankliniella occidentalis, aralarında meyve ağaçları, süs bitkileri, tarla bitkileri, sebzeler ve yabancı ot türleri dahil 224 bitki türüyle beslenir. Böcek, sera koşullarında yetiştirilen meyve ve sebzelere de zarar veriyor.

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