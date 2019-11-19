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Rusya Dışişleri Bakanı: ABD dünyanın istikrarını bozuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin özellikle askeri alandaki eylemleriyle, 'dünyanın mimari yapısını ve stratejik istikrarını bilinçli olarak bozduğunu' savundu.

AA | 19.11.2019 - 08:01..
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile başkent Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD ile NATO'nun askeri alanındaki eylemlerini değerlendirdi.

"ABD, DÜNYANIN MİMARİ YAPISINI BOZUYOR"

Silah kontrolü konusunda durumun kötüleştiğine işaret eden Lavrov, "ABD, dünyanın mimari yapısını ve stratejik istikrarını bilinçli olarak bozuyor. Washington, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) bozarak, gerginliğinin artmasına neden oldu." dedi.

Lavrov ülkesinin sınırları yakınlarında NATO'nun askeri siyasi altyapısını güçlendirme yönündeki girişimlerinden endişe duyduklarını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı: ABD dünyanın istikrarını bozuyor

ABD VE AB, TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR UYGULUYOR

ABD ile Avrupa Birliğinin (AB), tek taraflı yaptırımlar uyguladığına dikkati çeken Lavrov, "ABD ve AB, tek taraflı yaptırımlarla Birleşmiş Milletlerin kararlarını çiğniyor. Tek taraflı yaptırımlar, güveni ciddi şekilde baltalıyor ve küresel ekonominin gelişimini engelliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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