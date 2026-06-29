Rusya, İHA saldırılarına karşı yapay zeka kullanacak

Rusya, Ukrayna savaşından edindiği saha tecrübelerini ordunun yapısına entegre etmeyi sürdürüyor.

Moskova yönetimi, özellikle insansız hava araçları ve yapay zekâ tabanlı komuta sistemlerine yaptığı yatırımların sahadaki sonuç vermeye başladığını savunurken yeni kurulan İHA birliklerinin operasyonel başarı oranının, dikkat çekici seviyeye ulaştığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı, bu dönüşümün önümüzdeki aylarda daha da hız kazanacağını bildirdi.

İHA BİRLİKLERİ YENİ OPERASYON MODELİYLE GÖREV YAPIYOR

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov, savaş muhabirleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, insansız hava araçlarının yalnızca teknolojik bir destek unsuru olmaktan çıkarak doğrudan operasyonların merkezine yerleştiğini söyledi.

Belousov, yeni sistemde İHA operasyonlarının artık bireysel ekipler yerine müfreze düzeyinde koordine edildiğini belirterek, görev planlamasının eş zamanlı şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan, belirli bir bölgenin izole edilmesi, ikmal hatlarının kesilmesi ya da hedef bölgelerde baskı kurulması gibi görevlerde İHA birliklerinin doğrudan sevk edildiğini ve kısa sürede operasyon icra ettiğini kaydetti.

"MUHAREBE ETKİNLİĞİ ÜÇ KAT DAHA YÜKSEK"

Belousov, sahadan elde edilen verilerin yeni nesil İHA birliklerinin performansını ortaya koyduğunu belirtti.

Rus Savunma Bakanı, insansız sistemlerle görev yapan birliklerin operasyonel etkinliğinin, geleneksel yöntemlerle faaliyet gösteren birliklere göre yaklaşık üç kat daha yüksek olduğunu öne sürdü.

Bu başarının temelinde ise koordineli görev yönetimi, hızlı karar alma süreçleri ve sahadaki esnek hareket kabiliyetinin bulunduğunu ifade etti.

YAPAY ZEKÂ HAVA SAVUNMASINDA DEVREYE GİRİYOR

Rusya'nın yalnızca insansız hava araçlarına değil, yapay zekâ destekli askeri sistemlere de öncelik verdiğini belirten Belousov, hava savunma ağında yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı.

Bakan, yapay zekânın özellikle karar destek mekanizmalarında aktif olarak kullanılacağını belirterek, sistemlerin hava savunma unsurlarına entegrasyon sürecinin hızlandırıldığını söyledi.

Belousov, "Yapay zekânın temel amacı karar alma süreçlerini desteklemektir. Bu teknolojiyi özellikle hava savunma kuvvetlerinde yoğun şekilde kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

KASIM AYI HEDEF GÖSTERİLDİ

Savunma Bakanlığı'nın planlamasına göre yapay zekâ destekli sistemlerin ilk aşamasının, kasım ayından önce devreye alınması hedefleniyor.

Belousov, bu projenin Rus ordusunda yürütülen yedi öncelikli teknoloji programından biri olduğunu belirterek, 2026 yılı sonuna kadar tüm projelerin tamamlanmasının planlandığını aktardı.

SİVİL TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ DE SÜRECE DAHİL EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanı, yapay zekâ projelerinin geliştirilmesinde savunma sanayisinin yanı sıra sivil teknoloji şirketlerinin de görev aldığını açıkladı.

Projede görev alacak ortaklardan en az birinin belirlendiğini ifade eden Belousov, sistemin planlanan takvime uygun şekilde hizmete girebilmesi için teknik geliştirme çalışmalarının yoğun biçimde sürdürüldüğünü söyledi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ASKERİ STRATEJİNİN MERKEZİNDE

Rusya'nın açıklamaları, savaş alanında insansız sistemler ile yapay zekâ destekli komuta-kontrol teknolojilerine verdiği önemin giderek arttığını ortaya koyuyor.

Moskova yönetimi, özellikle Ukrayna'da edinilen operasyonel deneyimlerin ardından İHA birliklerinin sayısını artırırken, yapay zekâ tabanlı karar destek sistemlerini de ordunun farklı unsurlarına yaymayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen yeni yapı, insansız sistemlerin yalnızca keşif ve gözetleme görevlerinde değil, doğrudan muharebe planlaması ve operasyon yönetiminde de daha etkin rol üstlenmesini amaçlıyor.