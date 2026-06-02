Rusya: Ukrayna'nın tanker saldırıları provokasyon

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada Karadeniz’de yaşanan son saldırı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zaharova, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) tankerlere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürerek, bu durumun bölgedeki tansiyonu artırdığını ifade etti.

“SİVİL GEMİLER HEDEF ALINIYOR”

Rus yetkili, Ukrayna ordusunun İHA kullanarak sivil gemilere yönelik saldırılar düzenlediğini ve bu eylemlerin Rusya’ya mal edilmeye çalışıldığını savundu.

Zaharova, bu tür girişimlerin Karadeniz’de deniz ticaretinin güvenliğini zedelediğini ve sivil taşımacılık açısından ciddi riskler oluşturduğunu dile getirdi.

“KARADENİZ’DE İSTİKRARI BOZAN PROVOKASYON”

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Zaharova, Ukrayna’nın Karadeniz’deki faaliyetlerini “terör eylemleri” olarak nitelendirerek şunları söyledi:

“Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının, Türkiye kıyısı yakınlarında tankerlere saldırması, bölgedeki istikrarı hedef alan bir provokasyondur.”

Zaharova ayrıca, Kiev yönetiminin uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini öne sürerek kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma çağrısında bulundu.

TÜRK BAYRAKLI GEMİYE SALDIRI İDDİASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye doğru seyreden Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir yük gemisinin Karadeniz’de saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Saldırıda 2 Türk vatandaşının yaralandığı belirtilirken, olayın bölgedeki güvenlik endişelerini artırdığı ifade edilmişti.