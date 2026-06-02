Rusya, yurt dışına para transferi kısıtlamalarını uzattı

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle Mart 2022 itibarıyla yurt dışına yapılacak para transferlerine çeşitli kısıtlamalar getirilmişti.

Rusya Merkez Bankası, bu kapsamda yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı.

KISITLAMALAR 7 ARALIK 2026’YA KADAR UZATILDI

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaların 7 Aralık 2026’ya kadar uzatıldığı belirtildi.

Buna göre, dost olmayan ülkelerden yerleşik olmayanlar, yurt dışına para transferi gerçekleştiremiyor.