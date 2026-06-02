Rusya, yurt dışına para transferi kısıtlamalarını uzattı
Rusya Merkez Bankası, yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları 7 Aralık 2026’ya kadar uzattığını açıkladı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Rusya’da yaptırımlar nedeniyle Mart 2022 itibarıyla yurt dışına yapılacak para transferlerine çeşitli kısıtlamalar getirilmişti.
Rusya Merkez Bankası, bu kapsamda yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı.
KISITLAMALAR 7 ARALIK 2026’YA KADAR UZATILDI
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaların 7 Aralık 2026’ya kadar uzatıldığı belirtildi.
Buna göre, dost olmayan ülkelerden yerleşik olmayanlar, yurt dışına para transferi gerçekleştiremiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)