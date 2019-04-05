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Rusya'da bir otobüste kadınları öldüresiye dövdüler

Rusya’nın Altay bölgesinde alkollü iki kişi, otobüste iki kadına acımasızca saldırdı. Saldırganlar, kadınlardan birini otobüsten aşağıya attı.

İHA | 05.04.2019 - 14:30..
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Rusya’nın Altay bölgesine bağlı Biysk şehrinde iki kişi, bindikleri otobüste telefon görüşmesini yüksek sesle sürdürünce otobüsteki muavin kadın, yolcuları uyardı. Bu sırada başka bir duraktan bir kadın yolcu daha otobüse binerken, erkek yolcular muavine saldırmaya başladı.

KAVGAYI YATIŞTIRAN KADIN DA YUMRUK YEDİ

Otobüse binen diğer kadın, saldırganları kadından uzaklaştırmaya çalıştı. Gözü dönen saldırganlar bu kez kadın muavine ve kavgayı yatıştırmaya çalışan kadın yolcuya yumruklarıyla saldırmaya başladı. Otobüsteki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganlar; kadın muavine yumruklarla saldırırken, bir diğer erkek yolcu durakta otobüse binen kadına saldırdı.

Rusya'da sarhoş adamlar kadınları dövdü İZLE

DAKİKALARCA SÜREN SALDIRI

Kadın yolcu, kendisine tokat atan kişiye tokatla karşılık verdi. Yere düşen kadın, saldırganları tekmeleyerek kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Sarhoş olduğu gözlenen saldırganlardan biri kadın yolcuyu otobüsün içerisinde sürükleyerek dışarıya attı. Adlarının Konstantin ve Simon olduğu öğrenilen saldırganların gözaltına alındığı, saldırıya maruz kalan kadınların darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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