Rusya’da dijital rubleyle ilk bütçe ödemesi yapıldı

Rusya, dijital para birimi çalışmalarına uzun zamandan bu yana emek veriyor.

Rusya’ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti Başkanı Oleg Nikolayev, bölgedeki bir şirketin süt üreticilerine yönelik sübvansiyon projesi kapsamında bütçeye 125 bin ruble (yaklaşık 1.500 dolar) aktardığını belirtti.

Söz konusu işlemin, Rusya’da dijital ruble kullanılarak bütçeye yapılan ilk ödeme niteliği taşıdığına işaret eden Nikolayev, ödemenin Çuvaşistan ve Rusya genelinde dijital ekonominin gelişimi açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

DİJİTAL RUBLE

Nikolayev, Çuvaşistan’ın geleceğin finansal araçlarının denendiği bir laboratuvar özelliği taşıdığını belirterek, dijital rubleyi gelecekte farklı projelerde kullanmaya devam edeceklerini ifade etti.

YENİ SİSTEM İÇİN KİTLESEL KULLANIM 1 EYLÜL 2026’DA BAŞLAYACAK

Rusya Merkez Bankası, dijital ruble ile kamu ödemeleri, sosyal destekler ve ticari işlemlerde yeni bir ödeme altyapısı oluşturmayı hedeflerken, ödemelerdeki yeni sistem için kitlesel kullanımının 1 Eylül 2026’da başlaması öngörülüyor.