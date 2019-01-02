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Rusya'da gözaltına alınan ABD'li krizi büyütebilir

ABD Hükümeti, Rusya'ya seyahat eden, ancak casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın iadesini istedi.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 17:22..
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Rusya'ya seyahat eden 48 yaşındaki ABD'li eski deniz piyadesi Paul Whelan, 31 Aralık'ta gözaltına aldı. Bu olayın üzerine bir açıklama isteyen ABD Hükümeti'ne bir açıklama yapan Rus Güvenlik Servisi (FSB), Whelan'ın casusluk yaptığını ileri sürerek serbest bırakmadı.

Rusya'da gözaltına alınan ABD'li krizi büyütebilir

POMPEO: SERBEST BIRAKIN

Brezilya Devlet Başkanı'nın yemin töreni için bu ülkede bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus Hükümeti'ne seslenerek Whelan'ın hemen serbest bırakılmasını istedi. Ayrıca Pompeo, "Beklentimiz, suçlamaların ne olduğuyla ilgili daha fazla şey öğrenmek. Eğer gözaltına alınması uygunsuzsa acilen iadesini talep edeceğiz." diye konuştu.

Rusya'da gözaltına alınan ABD'li krizi büyütebilir

ABD - RUSYA ARASINDA GERGİNLİK ARTACAK

Konuyla ilgili henüz Moskova'dan bir açıklama gelmedi. Ancak öyle görünüyor ki; bu tutuklama ABD-Rusya arasındaki gerginliği arttıracak.

KARDEŞİ: DÜĞÜNE KATILACAKTI

Dün CNN İnternational'ın canlı yayınına katılan Paul Whelan'ın ikiz erkek kardeşi, Rusya'ya bir düğüne katılmak üzere gittiğini belirtti. Whelan'ın kardeşi, ayrıca bazı yetkililere ulaşmaya çalıştıklarını, ancak henüz kimseyi bulamadıklarını dile getirdi. Ayrıca kardeşinin, Rusya'da tehlikede olduğunu da dile getirdi.

Rusya'da gözaltına alınan ABD'li krizi büyütebilir

ABD VATANDAŞI HIRSIZLIK NEDENİYLE İHRAÇ EDİLMİŞ

Bugün ise Washington Post'ta ilginç bir haber yer aldı. Haberde, Whelan'ın 2008 yılında hırsızlık suçlamasıyla hüküm giymesinin ardından, ordudan ihraç edildiği vurgulandı.

RUSYA MİSİLLEME YAPTI İDDİASI

Bazı kaynaklar ise, eski askeri gözaltına alan Rusya'nın; FBI'ın geçtiğimiz temmuzda Rusya lehine casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına aldığı 29 yaşındaki Rus vatandaş Maria Butina olayına misilleme yaptığını ileri sürdü. İki ülke birbirine misilleme yaparken, gerginliğin de her geçen gün artacağını tahmin etmek aslında zor değil. Ancak bu olaydan sonra, iki ülkenin birbirlerine karşı nasıl politika izleyecekleri de merak konusu.

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