taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8763
Euro
6.5593
Altın
1555.02
Borsa
122109.37
Gram Altın
294.171
Bitcoin
50861.35

Rusya’da iş görüşmesinde ortağına ateş etti

Kumertau şehrinde, iş görüşmesi yapan şahıslardan biri masadan kalkmak isteyince, görüşme yaptığı kişilerden birinin silahlı saldırısına uğradı.

İHA | 16.01.2020 - 12:33..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyet'nin Kumertau şehrinde, bir kafede bulunan 4 kişi, iş görüşmesi için bir araya geldi.

Görüşme sırasında, ortak bir karar alamayan şahıslar arasında tartışma yaşandı.

İKNA OLMAYINCA MASADAN KALKTI

Masada bulunan şahıslardan birisi, yeni konusunda ikna olmayınca masadan kalkarak mekanı terk etmek istedi.

Rusya’da iş görüşmesinde sinirlenen şahıs ortağına ateş etti

4 EL ATEŞ ETTİ

Ortağının masadan kalkmak istemesine sinirlenen diğer şahıs ise ayağa kalkarak belinden silahını çıkardı. Silahını çıkaran şahıs, ortağının arkasından 4 el ateş etti.

Rusya’da iş görüşmesinde ortağına ateş etti

GÖZALTINA ALINDI

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polisler saldırganı gözaltına aldı. Saldırganın sorgusu devam ederken saldırıya uğrayan şahsın hafif yaraladığı ve hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

İlginizi Çekebilir
Kendisine çok benzeyen kişi, ikizi çıktı
Endonezya’da Nabila Az-Zahra’nın sosyal medyada tanıştığı ve kendisine çok benzeyen Nadya Elvira, ikiz kardeşi çıktı. Nabila, 16 yıl önce evlatlık olarak başka bir aileye verildiğini öğrendi.
ABD'nin en yaşlı çalışanı çalışmayı bıraktı
Indiana eyaletinde hiç yorulmadan çalışan Vollmer, 102 yaşına kadar hiç ara vermeden çalıştı.
Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü
Irak'ta spikerlik yapan Sugar Abbas Jamili yayın öncesi kardeşinin ölüm haberini aldı. Programa çıkan Jamil, durumu anlatıp 'görüntüsü' için özür dileyerek programa devam etti.
Pakistan'da çığ nedeniyle ölü sayısı 101'e ulaştı
Pakistan'da devam eden yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen çığ nedeniyle 101 kişinin hayatını kaybettiği, 176 kişinin de yaralandığı açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

297
İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay

İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay

45
Işın Karaca'yı sinirlendiren soru

Işın Karaca'yı sinirlendiren soru

17
Hakkari'de eğitim kazası: 2 asker şehit

Hakkari'de eğitim kazası: 2 asker şehit

83
Yunanistan ağlıyor: Libya zirvesine bir biz davet edilmedik

Yunanistan ağlıyor: Libya zirvesine bir biz davet edilmedik

69
2020 bedelli ve dövizle askerlik ücreti açıklandı

2020 bedelli ve dövizle askerlik ücreti açıklandı

80
Minibüste okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu

Minibüste okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir