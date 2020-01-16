Rusya’da iş görüşmesinde ortağına ateş etti

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyet'nin Kumertau şehrinde, bir kafede bulunan 4 kişi, iş görüşmesi için bir araya geldi.

Görüşme sırasında, ortak bir karar alamayan şahıslar arasında tartışma yaşandı.

İKNA OLMAYINCA MASADAN KALKTI

Masada bulunan şahıslardan birisi, yeni iş konusunda ikna olmayınca masadan kalkarak mekanı terk etmek istedi.

Rusya’da iş görüşmesinde sinirlenen şahıs ortağına ateş etti

4 EL ATEŞ ETTİ

Ortağının masadan kalkmak istemesine sinirlenen diğer şahıs ise ayağa kalkarak belinden silahını çıkardı. Silahını çıkaran şahıs, ortağının arkasından 4 el ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polisler saldırganı gözaltına aldı. Saldırganın sorgusu devam ederken saldırıya uğrayan şahsın hafif yaraladığı ve hastaneden taburcu edildiği açıklandı.