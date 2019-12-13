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Rusya'da kadınlara nefsi müdafaa hakkı

Cinsel saldırıya uğrayan kadınlar, saldırganı öldürdüğü takdirde hapis cezası almayacak.

İHA | 13.12.2019 - 12:59..
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Kadın tecavüz ve cinayetlerinin en üst düzeylerde seyrettiği ülkelerden biri olan Rusya, önlem olarak yeni bir yasa hazırladı.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Parlamento tarafından oluşturulan komisyonun hazırladığı yasa, parlamentoda kabul edilerek resmen yürürlüğe girdi. Parlamentoda onaylanan yasa, tecavüz girişimlerinde kadınlara nefsi müdafaa hakkı tanıyor.

YARALAMA VEYA ÖLDÜRME SONUCU HAPİS CEZASI VERİLMEYECEK

Yasaya göre cinsel saldırıya uğrayan kadın, saldırganı yaralar veya öldürürse hiçbir ceza almayacak.

İstatistiklere göre Rusya’da yılda 14 bin kadın erkekler tarafından katlediliyor. Aynı şekilde yılda 2 bin çocuk öldürülüyor. Rusya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre tüm suçların yüzde 40’ının evde, yüzde 93’ünün de kadınlara karşı işlendiği belirtildi.

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