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Rusya'da korona hastalarına kiralık 'karantina odaları'

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yoğunlukları düşen Moskova'daki turizm işletmecilerinden 'koronavirüs turizmi' hamlesi geldi.

DHA | 27.03.2020 - 23:32..
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Rusya’nın başkenti Moskova'da salgın nedeniyle Mayıs-Haziran ayında otellerde doluluk oranının yüzde 30'u geçmeyeceği, Rus turizm işletmecilerini harekete geçirdi.

"KORONAVİRÜS TURİZMİ"

Turizm işletmecilerinin aldığı yeni karara göre, yurt dışından ülkeye dönen ve 14 günü karantinada geçirmesi gereken hastalar için günlük 200 dolara özel karantina odası kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Rusya'da korona hastalarına kiralık 'karantina odaları'

KARANTİNA ODALARI KİRALANIYOR

İşletmelerin zararı azaltmak adına, müşterilere uzun süreli 'karantina odaları' hizmeti sunmaya başlarken, özel karantina odalarının fiyatları ise, 120-200 dolar arasında değiştiği ifade edildi. Otel ve Restorasyon İşletmecileri Federasyonu geçtiğimiz hafta hükümete başvuruda buunarak kira ödemeleri için 120 günlük moratoryum ilan edilmesini istemişti.

Rusya'da korona hastalarına kiralık 'karantina odaları'

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