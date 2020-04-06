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Rusya'da telefonuna bakarken raylara düşen kadın

Metro istasyonunda telefonuna bakarken dengesini kaybedip raylara düşen kadın, istasyonda bulunanların metroyu durdurması ile ölümden son anda kurtuldu.

İHA |
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Rusya'da telefonuna bakarken raylara düşen kadın

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Petrovsko-Razumovskaya metro istasyonunda, bir kadın, telefonuna bakarak yürüdüğü sırada önüne bakmayınca raylara düştü.

METRO SON ANDA DURDU

Kadını fark eden yolcular, yaklaşan metronun vatmanına elleriyle işaretler yaparak durmasını sağladı. Vatman, istasyonda bir sorun olduğunu anlayınca yavaşlayarak kadına metreler kala durabildi.

Raylara düşen kadın, diğer yolcuların dikkati metro vatmanının da durumu fark etmesi ile ölümden döndü.

Yaşanan olayla ilgili polisler güvenlik kameralarını incelerken, kadın yolcunun ifadesi alındı.

Telefonuna bakarken raylara düşen kadın

Rusya'da telefonuna bakarken raylara düşen kadın

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