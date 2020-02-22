taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

Ryanair CEO’su Müslüman erkeklere terörist dedi

Irkçı başkan, terör saldırılarını gerçekleştiren saldırganların çoğunlukla Müslüman olduğunu ileri sürerek havaalanlarında bu profile uyan erkeklerin fişlenmesinin sorunu çözeceğini savundu.

AA | 22.02.2020 - 09:03..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ryanair CEO’su Müslüman erkeklere terörist dedi

Avrupa'da düşük fiyatla hizmet sunan hava yolu şirketi Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, Müslüman erkeklerin havalimanlarındaki tehdidin kaynağı olduklarını ve fişlenmeleri gerektiğini ileri sürdü.

"BOMBACILAR HEP MÜSLÜMAN"

O'Leary, Times gazetesine verdiği demecinde havaalanlarındaki mevcut güvenlik politikalarını eleştirdi.

Çocuklu bir aileye yönelik kontrollerin azaltılması gerektiğini kaydeden O'Leary, şöyle konuştu: "Bombacı kimdir? Bunlar kendi başlarına seyahat eden bekar erkekler olacaklardır. Çocuklu bir aileyse geçip gitsin. Hepsini (aile üyelerini) havaya uçurma şansı sıfır. Bazı şeyleri söyleyemezsiniz çünkü bu ırkçılık olur. Ancak (bombacı) genellikle Müslüman inancındaki bir erkek olacaktır. Otuz yıl önce İrlandalıydı. Tehdit buradan geliyorsa, tehdidi ona göre ele alın."

Ryanair CEO’su Müslüman erkeklere terörist dedi


O'Leary'in bu sözleri ülkedeki Müslümanların tepkisini çekti. İngiltere Müslüman Konseyi'nin açıklamasında, bu ifadelerin ırkçı ve ayrımcı olduğu belirtilerek, iş adamının İslamofobi örneği gösterdiği kaydedildi.

IRKÇI SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

İşçi Partisi Milletvekili Khalid Mahmood ise bu sözlerin saçma olduğunu ifade ederek, "Esasen 'Müslüman gibi görünüyorlarsa terörist olmalılar' diyor. Bu toplumda ilişkileri geliştirmez; faşist zihniyetteki insanlara katkı sağlar. Almanya'da bu hafta beyaz bir kişi dokuz kişiyi öldürdü. Faşist olup olmadıklarını görmek için beyazları fişlememiz mi gerekiyor? Çok dar görüşlülük yapıyor ve aslında ırkçılığı teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Tedavisi tamamlanan bir kişide tekrar koronavirüs çıktı
Çin'in Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu’da, tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen bir vatandaşta tekrar yeni tip koronavirüs görüldüğü belirtildi.
BBC'nin algı operasyonu çöktü
BBC belgeselinde Türkiye'de yoksulluğun olduğunu söyleyen kadının lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.
ABD: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
ABD Dışişleri Bakanlığınca İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek, 'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' açıklaması yapıldı.
BM'den İdlib için ateşkes çağrısı
Antonio Guterres, İdlib'deki "kabusun ve şiddet döngüsünün" derhal son bulması ve "ateşkes" çağrısında bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
55
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı
32
İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm
İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm
18
Süleyman Soylu, otobüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
Süleyman Soylu, otobüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
50
Türkiye'ye 'göçmenleri çok iyi yönetiyorsunuz' ödülü
Türkiye'ye 'göçmenleri çok iyi yönetiyorsunuz' ödülü
55
İsrail’de ilk koronavirüsü vakası
İsrail’de ilk koronavirüsü vakası
60
ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı
ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı
15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir