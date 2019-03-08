Saadet Partili kadınlardan İstiklal Caddesi'nde eylem

İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle binlerce kadın yürüyüş düzenledi. Düzenlenen yürüyüşe katılan kadınların arasında Saadet Partililer de vardı.

Özellikle kadına şiddete karşı dikkat çekmekı isteyen grup ellerinde dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi.

SLOGANLARLA YÜRÜDÜLER

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi’nde bir araya geldi. Kadınlar polis ekipleri tarafından üst aramaları yapılarak caddeye alınırken, ellerinde dövizlerle sloganlar atarak ilerleyen binlerce kadın gösteri düzenledi. Kadınlar şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulması için sloganlar attı.

Ellerinde dövizler taşıyan kadınların yürüyüşü yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde devam ediyor.