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Saadet Partisi genel merkez için para topluyor

Fatih Erbakan tarafından Genel Merkez binasından kovulan parti, yeni bina yapmak için kampanya başlattı.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 12:05..
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Saadet Partisi genel merkez için para topluyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15’inci Hukuk Dairesi’nce verilen tahliye kararının ardından Çankaya ilçesi Ziyabey Caddesi’nde bulunan 3 katlı genel merkez binasında geçen Perşembe günü tahliye işlemi başladı.

4 gün süren tahliye işlemi sonrası Saadet Partisi binayı tamamen boşalttı.

YENİ BİNA YAPMAK İSTİYORLAR

Saadet Partisi şimdi yeni bir bina inşa etmek istiyor. Bunun için vatandaşlardan para toplama kararı alındı.

Saadet Partisi genel merkez için para topluyor

Partinin Yüksek İstişare Kurulu bir toplantı gerçekleştirdi. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk toplantıda alınan kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KAMPANYA BAŞLATTIK"

Oğuzhan Asiltürk, "Bu haksızlığa karşı büyük bir duyarlılık gösteren aziz milletimizin deteğiyle yeni bir genel merkez binası yapmak üzere bir kampanyayı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında görüştük. Ve başlatmış bulunuyoruz. İnşallah en kısa sürede yeni bir genel merkezimizi partimize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi genel merkez için para topluyor

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