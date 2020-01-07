Sabiha Gökçen Havalimanı dakiklik ünvanını kaybetti

Dünyada havayolları ve havalimanlarının zamanında kalkış verilerini yayınlayan Official Aviation Guide'nin (OAG) 2019 Global Dakiklik Ligi Raporu açıklandı.

2019'UN EN DAKİK HAVALİMANI

Açıklanan rapora göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2019 yılında yakaladığı yüzde 83,42lik zamanında kalkış oranıyla 20-30 milyon yolcu büyüklüğüne sahip havalimanları arasında dünya birincisi oldu ve en dakik havalimanı ünvanını kazandı.

TÜM UÇUŞLAR RÖTARDA, BAZILARI İPTAL

Sabiha Gökçen'e bu ünvanın verilmesinin ardından, iniş yapmaya çalışan yolcu uçağı pistten çıkarak çamura saplandı.

Havalimanında yaşanan bu kriz nedeniyle, uçuşlar saatlerce süren rötarlara girdi bazıları iptal oldu, binlerce insan mağdur oldu.

Yapılan son açıklamaya göre, saat 20.00'ye kadar Sabiha Gökçen'deki tüm uçuşlar durduruldu.

Sabiha Göçken Havalimanı'na verilen bu ünvan, yaşanan kazayla tüm değerini yitirmiş oldu.