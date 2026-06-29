Sadece 1 dakikanızı alıyor: Abur cubur isteğini bastırmanın en ilginç yolu

Çoğumuz diyete başladığımızda sevdiğimiz yiyecekleri tamamen hayatımızdan çıkarmaya çalışırız.

Ancak kendimize "çikolata yemeyeceğim" dedikçe, o çikolata gözümüzde daha da büyür ve daha çok canımız çeker.

Peki, ya bu krizleri bastırmanın yolu yasaklamak değil de onlara biraz daha yakından bakmaksa?

Gözünüz doyarsa mideniz de ikna olabilir

Computers in Human Behavior dergisinde yayımlanan son araştırmaya göre, yağlı veya şekerli yiyeceklerin videolarını izlemek yeme isteğimizi düşürebiliyor. Uzmanlar buna "çapraz duyusal doygunluk" adını veriyor.

Yani gözlerimiz o yiyeceğin görüntüsüyle tatmin olduğunda, beynimiz bir nevi "yemiş kadar oldum" hissi yaşıyor ve gerçek yiyeceğe olan o şiddetli ihtiyaç azalıyor.

Yasaktan daha etkili bir yöntem

Araştırmacılar, diyet yaparken sürekli olarak "yememeliyim" diye kendini sıkmanın aslında ters teptiğini ve bizi o yiyeceğe daha çok bağladığını belirtiyor.

Ancak kontrollü bir şekilde, o yiyeceğin olduğu bir videoya veya fotoğrafa bakmak, gözlerimizi doyuruyor.

Yapılan testlerde, bu içerikleri izleyen kişilerin gerçek bir çikolatayı gördüklerinde daha az yeme isteği duyduğu ve kendilerini daha tok hissettikleri görüldü.

Bu sadece bir destek

Bu yöntem, diyetin yerine geçen mucizevi bir çözüm değil. Etkisi genellikle kısa süreli oluyor ve herkes üzerinde aynı sonucu vermeyebiliyor.

Yani önünüzde duran koca bir kutu çikolatayı, sadece fotoğrafına bakarak tamamen unutmak biraz zor olabilir.

Yine de çok sıkıştığınız anlarda bir yemek videosuna bakmak, o anki krizi atlatmanıza yardımcı olabilir.