Sadece 102 taneydi, şimdi 200 milyonu aştı: Çoğalması durdurulamıyor
1935 yılında şeker kamışı tarlalarındaki böceklerle mücadele etmek için doğaya bırakılan 102 kamış kurbağası, beklenmedik bir şekilde çoğalarak Avustralya'nın en büyük çevre sorunlarından biri haline geldi. Sayıları bugün 200 milyonu aşan istilacı türün yayılışı kontrol edilemiyor.
Avustralya'da yaklaşık 90 yıl önce tarım alanlarını korumak amacıyla alınan bir karar, ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük çevre sorunlarından birine dönüştü.
1935 yılında şeker kamışı tarlalarına zarar veren böcekleri kontrol altına almak için Hawaii'den getirilen kamış kurbağaları (cane toad), beklenen faydayı sağlamadığı gibi hızla çoğalarak ülke genelinde yayıldı.
Günümüzde sayılarının 200 milyonu aştığı tahmin edilen tür, Avustralya'nın birçok bölgesinde baskın hale geldi.
Çoğaldıkça çoğaldı
WWF'ye göre; Yetkililer, şeker kamışı üretimine zarar veren böcek popülasyonunu azaltmak amacıyla 1930'lu yıllarda kamış kurbağalarını biyolojik mücadele yöntemi olarak kullanmaya karar verdi.
Ancak kurbağalar hedeflenen zararlılar üzerinde etkili olamadı. Buna karşın yeni yaşam alanlarına hızla uyum sağlayarak kontrolsüz biçimde çoğaldılar.
Durdurulamıyor
Kamış kurbağalarının salgıladığı güçlü toksinler, onları yemeye çalışan birçok yerel hayvan için ölümcül olabiliyor.
Uzmanlar, bu durumun bazı sürüngen, memeli ve diğer yırtıcı türlerin popülasyonlarında ciddi düşüşlere neden olduğunu belirtiyor.
Ayrıca kurbağaların yüksek üreme kapasitesi ve farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilmesi, mücadeleyi daha da zorlaştırıyor.
Avustralya'da yıllardır çeşitli kontrol yöntemleri uygulanmasına rağmen kamış kurbağalarının yayılışı tam anlamıyla durdurulabilmiş değil.