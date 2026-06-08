Sadece 102 taneydi, şimdi 200 milyonu aştı: Çoğalması durdurulamıyor

Avustralya'da yaklaşık 90 yıl önce tarım alanlarını korumak amacıyla alınan bir karar, ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük çevre sorunlarından birine dönüştü.

1935 yılında şeker kamışı tarlalarına zarar veren böcekleri kontrol altına almak için Hawaii'den getirilen kamış kurbağaları (cane toad), beklenen faydayı sağlamadığı gibi hızla çoğalarak ülke genelinde yayıldı.

Günümüzde sayılarının 200 milyonu aştığı tahmin edilen tür, Avustralya'nın birçok bölgesinde baskın hale geldi.

Çoğaldıkça çoğaldı

WWF'ye göre; Yetkililer, şeker kamışı üretimine zarar veren böcek popülasyonunu azaltmak amacıyla 1930'lu yıllarda kamış kurbağalarını biyolojik mücadele yöntemi olarak kullanmaya karar verdi.

Ancak kurbağalar hedeflenen zararlılar üzerinde etkili olamadı. Buna karşın yeni yaşam alanlarına hızla uyum sağlayarak kontrolsüz biçimde çoğaldılar.

Durdurulamıyor

Kamış kurbağalarının salgıladığı güçlü toksinler, onları yemeye çalışan birçok yerel hayvan için ölümcül olabiliyor.

Uzmanlar, bu durumun bazı sürüngen, memeli ve diğer yırtıcı türlerin popülasyonlarında ciddi düşüşlere neden olduğunu belirtiyor.

Ayrıca kurbağaların yüksek üreme kapasitesi ve farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilmesi, mücadeleyi daha da zorlaştırıyor.

Avustralya'da yıllardır çeşitli kontrol yöntemleri uygulanmasına rağmen kamış kurbağalarının yayılışı tam anlamıyla durdurulabilmiş değil.