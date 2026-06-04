Sadettin Saran, Domenico Tedesco'nun gönderilme nedenini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

6-7 Haziran'da yapılacak seçimde yeniden aday olmayan Saran, Fenerbahçe'deki başkanlık dönemiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Saran, Domenico Tedesco'nun gönderilişi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GELEN RAPOR OYUNCULARLA ARASINDAKİ BAĞIN KOPTUĞUYDU"

Tedesco'ya ilk etapta büyük destek verdiğini belirten Saran, ayrılık sürecini şu sözlerle özetledi:

“"Çok eleştirildik. Hiç göndermeyebilirdik, hiç risk almayabilirdik. O kararı aldık, ertesi gün bana stadın içinde ilk defa hakaret edildi. Kaybettiğimiz Galatasaray maçından sonra bana gelen teknik rapor; hocamızla oyuncularımız arasındaki bağın koptuğuydu. Ve böyle devam ederse bu saatten sonra puan almakta da çok zorlanacağımızdı. O yüzden öyle bir karar aldım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli ve bizden sonraki ekibe Şampiyonlar Ligi'ne katılması için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiğini, Fenerbahçe için doğrusunun bu olduğunu düşünerek bu kararı aldık. Karar da doğru çıktı."”

TEDESCO SEVGİLİ YAPTIĞI İÇİN KENDİNİ KAYBETTİ' İDDİASI

Öte yandan Domenico Tedesco'nun ayrılışı sonrası bazı gazetecilerden ilginç iddialar ortaya atılmıştı.

Bunlardan en ilginci ise Tedesco'nun medyada görev yapan bir kadınla gönül ilişkisi kurduğu ve başarısız sonuçların bu sebeple geldiğiydi.

Feridun Niğdelioğlu, İbrahim Seten ve Sercan Hamzaoğlu gibi gazetecilerin dillendirdiği iddiaların Saran'ın açıklamaları sonrası asılsız olduğu ortaya çıktı.