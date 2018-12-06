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Sağanak yağışa dayanamayan menfez köprü yıkıldı

Mersin'de, yüksek mahallelerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı, köyleri birbirine bağlayan menfez köprü çöktü.

İHA | 06.12.2018 - 17:34..
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Erdemli ilçesine bağlı Müğlü Mahallesi'nden geçen Müğlü Deresi'nde taşkın oluştu. Taşkın dolayısıyla yer yer toprak kayması meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolu kısa sürede yeniden açtı.

Öte yandan aynı bölgede, Erdemli ilçesi Üzümlü Mahallesi ile Merkez Mezitli ilçesi Tol Mahallesi arasındaki menfez köprü sağanak yağış sonrası oluşan taşkın suya dayanamayıp göçtü.

YOLU KULLANANLARA UYARI

Üzümlü Muhtarı Mustafa Başbilen, toprak kayması dolayısıyla kapanan yolun Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldığını, çöken menfez köprünün ise kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Başbilen, yol güzergahlarında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

Sağanak yağışa dayanamayan menfez köprü yıkıldı VİDEO


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