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Sağlık turizminde 1 milyon turistin tercihi Türkiye

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, "2018 sonu itibarıyla sağlık turizminde Türkiye'yi tercih eden turist sayısının 1 milyona ulaştığı tahmin ediliyor" dedi.

AA | 19.03.2019 - 17:48..
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Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Mart'ın Dünya Su Günü olarak kutlandığını, bunu farkındalık yaratma adına önemli bulduklarını söyledi.

Yaşamsal bir kaynak olan suyun turizm için de önemli bir araç olduğuna dikkati çeken Yılık, bu anlamda suyun ekonomik değerinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Yılık, 3 tarafı denizlerle kaplı ve nitelikli şifalı sularıyla Türkiye'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirerek, "Denizleri, nehirleri ve göllerinin dışında şifalı sularıyla önemli bir turizm merkezi olan Türkiye ekonomisine, termal turizmin katkısı büyük. Ülkemiz yaklaşık 1.500 doğal kaplıca su kaynağıyla, dünyada ilk 7 ülke arasında yer alıyor." diye konuştu.

"ŞİFALI SULAR KORUNMALI"

Türkiye'deki termal suların hem su kalitesi, debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleriyle, Avrupa'daki termal sulardan daha üstün niteliklere sahip olduğuna işaret eden Yılık, sözlerine şöyle devam etti:

"Termal turizmin ülke ekonomilerine sağladığı katkı göz ardı edilemez. 2018 sonu itibarıyla sağlık turizminde Türkiye'yi tercih eden turist sayısının 1 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Ülkemiz, termal sağlık turizmindeki hedeflerini büyüttü. Bu bağlamda sağlık dağıtan şifalı sularımızın korunması, doğru kullanılması ve aynı niteliklerle gelecek nesillere aktarılması da ülkenin geleceği için önem taşıyor. Bu konudaki farkındalık çalışmalarına da önem verilmesi şart."

Yılık, TESTUD olarak Türkiye'nin sağlık turizm pastasından daha büyük dilim almasını hedeflediklerini, termal kaynakların doğru kullanımı ve korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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