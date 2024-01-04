1 kaşık yiyin, 30 yıl öksürmeyin! Ciğerleri pırıl pırıl ediyor... Geçmeyen öksürük krizleriniz var ise, doğal yolla çözüme kavuşturabilirsiniz. Özellikle siyah turp-bal ikilisini tükettiğinizde akciğerlerinizden boğazlarınıza kadar bütün yollar temizlenecek, balgamdan arınacaktır.

ensonhaber.com

Öksürük, geçmediği takdirde rahatsızlık verici oluyor. Birçok sebebe bağlı olarak gelişen öksürükten kurtulmak için genellikle şuruplar ve balgam söktürücüler tercih ediliyor.

Çareyi alternatif tıpta arayanlar için ise derman bulundu.

Siyah turp içinde bekletilen balı yiyen, öksürük nedir bilmiyor.

Ballı turp mucizesi

Siyah turpun baş kısmını kapak gibi kesin ve içini oyun. Turpu bir bardağın içine oturtun. İçine tercihen doğal bal koyun.

Turpun üst kısımdan kestiğiniz parçasını kapak gibi kapatın. En az 1 gece dışarıda bekletin.

İçi sulanacak ve öksürük kesici bir karışım olacaktır. Sabahları aç karnına içebilir, bittikçe tekrar yapabilirsiniz.

Düzenli tükettiğinizde öksürük namına bir şey kalmayacak.