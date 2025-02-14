İHA

Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk babası Hanifi Balcı, çenesindeki tümörden kurtulmak istedi.

Şehir hastanesine giderek Uzman Doç. Dr. Secaattin Gülşen'e başvurdu. Doktor, Balcı'yı tedavi süreci için müşahede altına aldı.

YÜZÜNDEKİ 18 SANTİMETRELİK TÜMÖR İLE YAŞIYORDU

Suratındaki 18 santimetrelik dev tümörün alınmasını isteyen Hanifi Balcı, başvurduğu Gaziantep Şehir Hastanesi'nde inceleme altına alındı.

38 yaşına kadar böyle yaşayan hastaya yapılan tetkikler sonucu ameliyat kararı alındı.

2 UZMAN TEK AMELİYATTA EL ELE VERDİ

Yapılan operasyon, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Uzmanı Dr. Serkan Tokgönül tarafından 12 saatte gerçekleştirildi.

HEM ÇENESİNDEKİ DEV TÜMÖRDEN KURTULDU HEM YENİ YÜZÜNE KAVUŞTU

Önce yüzündeki tümörden kurtulan Hanifi Balcı, aynı ameliyatta bacağından alınan kemikle yeni bir çeneye sahip oldu.

Operasyonda yüz sinirleri özenle korunarak, hastanın mimik hareketlerinde herhangi bir kayıp yaşanmasının önüne geçildi.

Başarılı ameliyatın ardından Balcı, yeni yüzüne kavuştu.

"ÇENENİN YARISINI ALDIK, BACAĞINDAN ALDIĞIMIZ KEMİKLE ÇENE YAPTIK"

Hastanın yeni çenesine kavuştuğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen, şöyle konuştu:

Hanifi Bey bize geldiğinde yaklaşık 3 yıldır çenesinde tümörü olan bir hastaydı. Tümör de 3 yıl içinde giderek büyümüş, bütün çenenin yarısını tutmuş. Yaklaşık 18 santimlik bir tümördü. Biz bu tümörü tamamen çıkardık.



Çenenin yarısını tamamen aldık. Oluşan büyük defekti de hastanın bacağından aldığımız serbest doku flebiyle, hem cilt hem kemik damarlı serbest doku nakliyle yeni çenesini yaptık. Şu an çenesi fonksiyonel yani çalışıyor, ağız hareketlerini rahatlıkla yapabiliyor.



Yine yüzdeki bu tümörü çıkartırken yüz siniri ve onun dallarını da koruduk. Yüz sinirini ve dallarını koruduğumuz için de hastanın yüz mimik hareketleri, dudak hareketleri, göz hareketleri de korundu.



Şu anda hasta ameliyatın 25. gününde ağızdan gıda alabiliyor, beslenebiliyor. Ağız içindeki defekt, o tümörünü çıkardığımız yer tamamen kapanmış durumda. Birkaç gün içinde de taburcu etmeyi planlıyoruz.

"HER ŞEY YOLUNDA GİTTİ, İYİLEŞME DEVAM EDİYOR"

Ameliyat süreci hakkında bilgiler veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Gülşen şu sözleri kullandı:

Ameliyat yaklaşık 12 saat sürdü. Tabii bu büyük bir ameliyat, ekip işi. Bu ameliyatta tümörü kulak-burun-boğaz ekibi olarak biz çıkardık. Rekonstrüksiyon işleminde de Plastik Cerrahı Serkan Tokgönül Hocamız bize eşlik etti.



Bu bacaktaki free-flebi yani serbest dokunaklını kemik ve ciltle beraber, damarla beraber, bunu boyuna naklettik ve hastanın yeni çenesini yaptık. Ağız tabanındaki defekti de yine plastik cerrah Serkan Hoca'yla beraber onardık. Komplikasyon olmadı, her şey yolunda gitti.



Şu anda iyileşme süreci devam ediyor ama büyük oranda iyileşti. Ağızdan gıda almaya başladı, besleniyor. Zamanla daha iyi olacak. Şu anda her şey yolunda.

"OPERASYON 12 SAAT SÜRDÜ"

12 saat süren bir operasyonun ardından sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu aktaran Hanifi Balcı, şu ifadeleri kullandı: