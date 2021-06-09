2 milyar 220 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı

En fazla aşılama Çin'de uygulanırken, Türkiye listenin 10'uncu sırasında yer aldı.

Koronavirüs salgınını sona erdirerek, "yeni normale" dönmenin hesaplarını yapan ülkeler, aşılama kampanyalarını sürdürüyor.

Koronavirüs aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata" sitesine göre, şimdiye kadar uygulanan doz sayısı belli oldu.

Dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşı 2 milyar 220 milyon dozu aştı. Çin, 808 milyon 960 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke oldu.

TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDE UYGULANAN DOZ SAYISI

Çin'i 303 milyon 920 bin ile ABD, 239 milyon 60 bin ile Hindistan, 74 milyon 540 bin ile Brezilya, 68 milyon 800 bin ile İngiltere, 55 milyon 550 bin ile Almanya, 40 milyon 840 bin ile Fransa, 39 milyon 310 bin ile İtalya, 34 milyon 660 bin ile Meksika, 31 milyon 646 bin ile Türkiye, 31 milyon 300 bin ile Rusya, 30 milyon 470 bin ile İspanya, 29 milyon 620 bin ile Endonezya, 26 milyon 860 bin ile Kanada ve 22 milyon 740 bin ile Polonya izledi.

EN FAZLA AŞILAMA SEYŞELLER'DE

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısının 138,83 olduğu Doğu Afrika'daki ada ülkesi Şeyseller oldu. Şeyseller ile birlikte 9 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.

Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 134,95, San Marino'da 127,27, Malta'da 126,45, İsrail'de 122,49, Bahreyn'de 108,71, Moğolistan'da 106,19, Şili'de 102,76 ve İngiltere'de 101,35 oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10'UNCU ÜLKE

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 31 milyon 646 bin 417 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10'uncu sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 37,46 oldu. 18 milyon 279 bin 281 kişiye ilk doz, 13 milyon 367 bin 136 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen koronavirüs aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 174 milyon 802 bini aştı, 3 milyon 764 binden fazla kişi hayatını kaybetti.